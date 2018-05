Boycott: le gouvernement craint la fermeture de Centrale Danone

Le gouvernement sort de son silence. Répondant à une question orale à la Chambre des conseillers sur la campagne de boycott de certains produits de consommation lancée depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, Lahcen Daoudi, ministre délégué aux Affaires générales et à la Gouvernance, a exprimé sa crainte quant à l’éventuelle fermeture de la filiale marocaine de Centrale Danone, entreprise concernée par le boycott.

« On se bat pour que l’entreprise reste au Maroc. Ce sont des étrangers et non des Marocains. Ils peuvent à n’importe quel moment mettre la clé sous la porte et quitter le pays », a-t-il déclaré, affirmant au passage que la diminution de la production de lait par Centrale Danone pourrait avoir un impact sur l’approvisionnement du marché national pendant Ramadan.

Rappelons que le chef de gouvernement a également réagi à la campagne de boycott en affirmant que l’Exécutif est en train de chercher une solution afin de soutenir les « petits » agriculteurs affectés par le boycott.

L.M.