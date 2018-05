Boycott: le gouvernement a pris une décision

Et d’ajouter que le Secrétaire général du PJD a considéré que la campagne de boycott représente « le cri de détresse d’une partie de la classe moyenne », notant que l’Exécutif se doit de comprendre cette détresse et de faire en sorte d’y remédier.

Selon Al Massae qui rapporte l’information dans son édition de ce lundi, El Othmani a indiqué qu’une commission travaille actuellement sur la structure des prix ainsi que les chaînes de distribution et de commercialisation d’un certain nombre de produits de base afin de lutter contre la spéculation qui affecte le pouvoir d’achat des citoyens.