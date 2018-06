Boycott: le DG de Centrale Danone dit tout (VIDEO)

Le procureur du roi et la gendarmerie royale ont enfin réagi à l’agression de la jeune femme et de son chauffeur dans la commune de Jemaât Shim, à Safi,

En parallèle, il a regretté le fait que l’entreprise ait décidé de se séparer de centaines d’intérimaires mais expliqué que les responsables n’avaient d’autres choix. « Nous avons pris cette décision après cinq semaines où nous avons continué à collecter des litres de laits auprès de nos 100.000 producteurs au même prix. Nous avions un excès de lait et devions chercher un moyen pour éviter sa destruction. Il fallait prendre cette décision. Et croyez-moi, je suis le plus affecté dans toute l’histoire », a-t-il précisé.

« C’est un boycott qu’on n’arrive toujours pas à comprendre. Il a pris de l’ampleur en quelques jours seulement, affectant fortement l’entreprise avec des consommateurs qui se sont retirés de l’achat de nos produits. En plus, on ne connait même pas l’origine de cette opération. Aujourd’hui, la seule question qu’on se pose est : Pourquoi Centrale Danone? », a-t-il affirmé.