Boycott: Lahcen Daoudi s’attire la colère d’El Othmani

Rappelons que les salariés de Centrale Danone, encadrés par la CDT et l’UGTM, avaient décidé d’organiser un sit-in de protestation mardi 5 juin devant le Parlement pour faire entendre leur voix et appeler les Marocains à mettre fin au boycott eu égard à ses répercussions désastreuses sur l’avenir de leurs familles.

