Boycott: la version de l’imam sanctionné par le ministère

Les explications du prêcheur n’étaient finalement pas assez convaincantes pour le ministère qui a décidé de le sanctionner pour «avoir traité un sujet prêtant à confusion et incitant au boycott». Le département d’Ahmed Taoufik a également jugé que l’imam n’a pas observé le droit de réserve et qu’il a abordé un sujet que la loi octroie à d’autres départements.

De son côté, le prêcheur s’est défendu et a assuré que son sermon était loin de toute considération politique, soulignant qu’il est habitué, chaque année, à faire ce genre de prêche à l’approche du Ramadan pour sensibiliser les commerçants et les consommateurs.