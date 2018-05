Boycott: grande inquiétude chez les Eaux minérales d’Oulmès

Loubna Tmimi, directrice de la communication du Groupe Holmarcom semble très inquiète… Elle a pointé du doigt « les conséquences alarmantes résultant de la campagne de boycott » sur l’économie nationale, ainsi que sur les postes d’emploi des entreprises dont les produits sont boycottés.

Sur sa page officielle Facebook, cette responsable du Groupe Holmarcom, dont la société Eaux minérales d’Oulmès constitue l’un des quatre pôles, explique ses craintes. « Quelque 13000 postes d’emploi sont menacés. Ce qui signifie que 13000 familles sont menacées de chômage et de précarité », écrit-elle. Et de conjurer les employés des trois entreprises « de ne pas croire les informations que colportent les boycotteurs »!

Loubna Tmimi a également ajouté que la campagne de boycott à des desseins politiques et que les fausses rumeurs inventées par les boycotteurs n’ont qu’un seul et unique but: s’en prendre à un « adversaire politique ». La Dir’ com’ a aussi tenu à faire part des craintes des actuels investisseurs étrangers, comme celles de potentiels futurs investisseurs étrangers, à propos de la campagne de boycott.

Ce qui, selon elle, les a contraints à geler leurs investissements ou à cibler d’autres pays en lieu et place du Royaume et présage « d’une grave crise économique et d’une augmentation vertigineuse du taux de chômage ».

Larbi Alaoui

