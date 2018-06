Boycott: Centrale Danone annonce de lourdes pertes

« La société a connu depuis le début du mouvement commencé le 20 avril dernier un repli de son activité représentant une baisse du chiffre d’affaires consolidé d’environ -50%, et prévoit sur cette base, pour le premier semestre 2018, une baisse d’environ -20% de son chiffre d’affaires et un résultat net négatif d’environ -150 millions de dirhams, par rapport à un résultat net de 56 millions de dirhams à la même période de l’année précédente », peut-on lire dans un communiqué de Centrale Danone.

