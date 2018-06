Boycott: ce que va faire la chambre des représentants

Aux dernières nouvelles, la commission des secteurs productifs à la chambre des représentants tiendra le 12 juin une réunion pour discuter de cette campagne qui a fait tomber le ministre des Affaires générales et de la gouvernance Lahcen Daoudi après avoir participé au sit in des employés de Centrale Danone.

