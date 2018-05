Boycott: ce que dit la lettre d’El Othmani envoyée à 2M

On en sait plus sur la lettre envoyée par le chef de gouvernement à 2M. Dans cette correspondance, dont Le Site info détient copie, Saâd-Eddine El Othmani a dénoncé le traitement « non-professionnel » de la chaîne au sujet de la campagne de boycott de certains produits de consommation que connaît actuellement le Maroc.

