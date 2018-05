Boycott au Maroc: voici ce qu’en pense le gouvernement (VIDEO)

Et c’est par la voix de son porte-parole et ténor du PJD qu’est venu ce motus et bouche cousue. En effet, interrogé par Le Site info sur le boycott, Mustapha El Khalfi a répondu qu’il ne pouvait rien dire, le Conseil de gouvernement n’ayant pas abordé le sujet lors de sa réunion hebdomadaire du jeudi.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK