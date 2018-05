Boycott: Après El Othmani, Ramid s’en prend à 2M

On en sait plus sur la lettre envoyée par le chef de gouvernement à 2M.

Décidément, rien ne va plus entre les ministres PJDistes et 2M. Après la lettre de Saâd-Eddine El Othamni envoyée à la deuxième chaîne, et dans laquelle il dénonce le traitement « non-professionnel » de son reportage au sujet de la campagne de boycott de certains produits de consommation que connaît actuellement le Maroc, le ministre d’État chargé des droits de l’Homme, Mustapha Ramid, vient jeter de l’huile sur le feu.