Bouachrine demande le droit à la confrontation avec ses accusatrices (Vidéo)

Le directeur de publication et éditorialiste du quotidien Akhbar Al Yaoum demande le droit à la confrontation avec ses accusatrices qui évoquent le viol, des tentatives de viol et le harcèlement.

C’est ce que vient d’annoncer Me Abdessamad Idrissi, membre du comité de défense de Taoufik Bouachrine, incarcéré depuis vendredi dernier.

Ce droit à la confrontation est légitime et légal, mais il a été refusé à Bouachrine, précise l’avocat.

Rappelons que le directeur de publication d’Akhbar Al Yaoum comparaîtra devant la Cour criminelle de Casablanca le 8 mars prochain. Et d’aucuns, surtout sur les réseaux sociaux, se demandent si cette date qui coïncide avec celle de la Journée internationale des femmes est fortuite ou choisie à escient.

L.A.

Sur le même thème