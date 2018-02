Bonne nouvelle pour les retraités marocains!

Bonne nouvelle pour les retraités! Le gouvernement El Othmani a décidé d’augmenter la pension minimale des retraités à 1500 DH.

Le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, a déclaré jeudi à Rabat, que 74.000 retraités affiliés à la Caisse marocaine des retraites CMR) bénéficieront de de cette augmentation. En réponse aux questions des journalistes, à l’issue du Conseil des ministres, Mustapha El Khalfi a assuré que le gouvernement a tenu la promesse faite par le précédent Exécutif. Celui-ci avait fixé la pension minimale à 1000 DH, qui passe dorénavant, avec le gouvernement El Othmani, à 1500 DH, à compter du 1er janvier courant.

Le porte-parole du gouvernement a également rappelé que l’âge de la retraite est passé à 63 ans en ce qui concerne les adhérents au régime des pensions civiles. Cette mesure se fait progressivement, à raison de six mois par an et ce, à partir du 1er janvier 2017. Il a aussi été question dans la déclaration d’El Khalfi de l’augmentation attendue des allocations familiales et de celle du nombre des enfants bénéficiaires. Ceci, entre autres mesures que l’Exécutif compte prendre au profit de la classe moyenne marocaine, préoccupation et thème du cadre du dialogue social.

Et le porte-parole du gouvernement de conclure avec une note optimiste, espérant que toutes les parties prenantes du dialogue social parviendront à un accord total sur le sujet

Larbi Alaoui