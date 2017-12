L’alerte sécuritaire est, en effet, à son plus haut niveau et une nouvelle stratégie sécuritaire est prévue.

Les partis de la majorité ont qualifié la loi actuelle de « discriminante », soulignant que le Code de la famille doit suivre l’évolution de la société. Le renouvellement de la carte de séjour et l’obtention de visa de voyage, véritables tracas pour les familles mixtes, ont également motivé cette décision. La demande de nationalité doit être déposée directement au ministère de la Justice qui a un an pour statuer. L’absence de réponse vaut un refus. Il est possible de contester celui-ci pendant cinq ans. En cas d’acceptation, la naturalisation fait l’objet d’un Dahir ou d’un décret, publié au Bulletin officiel.