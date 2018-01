Blue Whale Challenge: la DGSN livre sa version sur la mort d’un enfant à Tanger

Un mémorandum d’entente a été signé, lundi à Rabat, entre l’Agence marocaine de Sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) et le Conseil espagnol de sûreté Nnucléaire (CNS).

On apprend également qu’aucun signe ou marque sur le corps en lien avec le «Blue Whale Challenge» n’a été relevé pendant l’inspection. D’autant plus que la famille ne dispose d’aucun pc ou téléphone ayant accès au jeu.

Un garçon est, en effet, décédé mais pas à cause du jeu morbide qui a fait une centaine de morts à travers le monde. «Le 8 ème arrondissement de police à Tanger a examiné le corps d’un garçon trouvé mort à son domicile au quartier Dhar El Hammam. La victime s’est pendue avec un foulard dans l’une des chambres de la maison. Il ne s’agit nullement d’un suicide du Blue Whale Challenge», tranche la DGSN. La direction ajoute que l’expertise médicale a constaté que le corps ne portait pas de marques de violence ou de résistance. «L’hypothèse que la victime se soit pendue accidentellement avec le foulard de sa mère pendant qu’elle jouait avec sa petite sœur est la plus valable», précise-t-elle, balayant d’un revers de main toute rumeur de suicide.