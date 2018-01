Blue Whale Challenge au Maroc: le cri d’alarme des associations

Maroc- Le Blue Whale Challenge, littéralement le défi de la Baleine Bleue, inquiète les Marocains…

Ce jeu morbide circulant depuis quelques semaines sur internet pousse les enfants et les adolescents les plus fragiles à se donner la mort. Au Maroc, le jeu aurait déjà fait ses premières victimes en novembre 2017: un garçon de 8 ans, habitant à Hay Mohammadi et une fillette de 12 ans, de Sidi Moumen, se sont pendus, un lycéen d’Agadir, lui, s’est jeté d’un immeuble.

Ces suicides qui ont eu lieu en moins d’un mois ont poussé les associations de protection du consommateur à tirer la sonnette d’alarme. A en croire le journal Al Massae, ces dernières haussent le ton et exigent l’interdiction immédiate sur internet de ce jeu suicidaire qui a fait plus de 130 morts à travers le monde. Destiné principalement aux adolescents, le Blue Whale Challenge consiste à réaliser 50 défis dont le dernier est de mettre fin à ses jours. Le joueur doit relever un défi par jour comme écouter des chansons tristes en se réveillant pendant la nuit, se scarifier une baleine sur les poignets ou les jambes, regarder des films d’horreur à des heures tardives, insulter ses parents, s’asseoir sur le bord d’un pont, s’allonger sur les rails du train, se couper les lèvres… Le participant doit, par la suite, prouver qu’il a effectué son challenge en publiant une photo, une vidéo ou un post sur Facebook, Twitter et Instagram. Au fil des défis, le candidat, facilement manipulable, fait face à des challenges de plus en plus dangereux, se renfermant dans un cercle vicieux autour de la mort et allant jusqu’au bout des 50 étapes pour se donner la mort.

Aujourd’hui, les associations de protection du consommateur appellent les parents à plus de vigilance pour sauver les enfants de ce jeu sordide.

Noura Mounib