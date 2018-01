Bientôt une loi contre le racisme au Maroc?

Ce projet a été proposé pour mettre fin aux problèmes de discrimination raciale entachant la société. D’autant plus que le Maroc est considéré comme un pont entre l’Afrique et l’Europe, d’où la présence accrue de migrants subsahariens cherchant à passer clandestinement de l’autre côté de la Méditerranée.

Une loi devrait voir prochainement le jour au Maroc pour criminaliser toute forme de discrimination raciale. Le groupe istiqlalien de l’Unité et de l’égalitarisme a en effet présenté, le 15 janvier, à la commission de la Justice et de la législation, à la Chambre des représentants, un projet de loi sanctionnant tout genre de pratique discriminatoire se basant sur la race, la religion, la nationalité et la couleur de peau. À en croire le journal Al Massae, le projet de loi prévoit une peine d’un à trois ans de prison pour toute personne liée à une affaire de racisme.