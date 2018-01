Bientôt un congé maternité plus long au Maroc?

Congé maternité – Après diverses mesures adoptées par le gouvernement loin d’être au goût des Marocains (flambée des prix des produits alimentaires, augmentation du prix du timbre fiscal des passeports, réforme des prix du tabac…), l’exécutif s’apprête à annoncer une bonne nouvelle, aux futurs parents cette fois.

Les groupes de la majorité gouvernementale ont, en effet, déposé une proposition de loi pour offrir aux futures mères 16 semaines de congé de maternité au lieu des 14 actuellement en vigueur et aux futurs pères 10 jours au lieu de 3. A en croire le journal Akhbar Al Yaoum, les mères adoptant un bébé de moins d’un an sont également concernées par ce projet de loi et ont le droit de bénéficier de quatre mois de congé.

Les parlementaires de la majorité estiment que la naissance d’un enfant nécessite une attention particulière de la part de la mère qui a besoin de plusieurs mois pour récupérer son énergie et reprendre son activité professionnelle. Ils jugent également que le congé de paternité actuellement en vigueur n’est pas suffisant, ajoutant que le père se doit d’être présent pour la mère et pour le nouveau-né, finaliser les papiers de naissance et effectuer les premiers vaccins du bébé contre la tuberculose, la poliomyélite et l’hépatite. Toutes ces procédures nécessitent, selon la majorité, deux semaines de congé entamées à partir de la date de naissance.

Le journal précise que la commission des secteurs sociaux discutera la semaine prochaine de cette proposition de loi. En cas d’adoption, il s’agira d’une belle victoire des militants associatifs qui ont tellement exigé l’augmentation de la durée du congé parental.

