Berrechid: des terrains de foot transformés en décharges (Photos)

En 2016, le ministère de l’intérieur avait construit des terrains de football dans plusieurs quartiers de Berrechid. Deux ans après, ces terrains se sont malheureusement transformés en décharges, au grand dam des jeunes mordus de ballon rond qui n’ont désormais plus que les ruelles pour jouer.

Yahya Baba, l’ancien maire de la ville, avait construit ces espaces pour promouvoir le secteur sportif dans la région et le sortir de sa léthargie qui n’a que trop duré. A cause de la mauvaise gestion et de l’indifférence des responsables, ces terrains qui ont fait autrefois le bonheur des habitants ne sont, aujourd’hui, plus opérationnels.

Ali Tarbouz, militant associatif, a confié à Le Site info que le conseil de la ville est responsable de cette catastrophe à cause de la mauvaise gestion et de l’absence de contrôle. Il a également pointé du doigt les entrepreneurs immobiliers qui jettent leurs déchets dans ces terrains. Ces espaces, ajoute-t-il, ont coûté la bagatelle de 425 millions de centimes.

