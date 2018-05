Berrechid: le Conseil municipal dans le viseur de Laftit

Les mêmes sources affirment que d’autres commissions relevant du ministère de l’Intérieur et de la Cour des comptes seront bientôt dépêchées dans certaines communes de la province de Berrechid, pour examiner des dossiers relatifs à l’attribution de marchés et à l’urbanisme, entre autres.

