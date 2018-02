Berrechid: une femme enceinte se suicide

Une femme enceinte s’est suicidée le 4 février dans la commune d’Oulad Sbah, aux environs d’El Gara à Berrechid.

D’après des sources de Le Site info, la victime, enceinte de quatre mois, s’est pendue à cause de ses problèmes conjugaux de plus en plus fréquents. Chauffeur d’autobus, son mari était alcoolique et la frappait quotidiennement.

Elle a déjà quitté le domicile conjugal à plusieurs reprises, mais revenait souvent dans l’espoir que son époux change de comportement.

Avant de se donner la mort, la victime a été chassée de la maison par son mari, en état d’ébriété. Elle a ainsi sombré dans une grande dépression et décidé de se pendre pour fuir à tout jamais ses problèmes.

S.L.