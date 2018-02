Berlin: Akhannouch rencontre le Secrétaire d’Etat en charge de l’Agriculture

En marge de la participation du Maroc à la 26ème édition du salon « FRUIT LOGISTICA» qui se tient du 7 au 09 février 2018 à Berlin – Allemagne, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts Aziz Akhannouch a tenu une rencontre avec Dr Hermann Onko Aéikens, Secrétaire d’Etat allemand en charge de l’Agriculture et de l’Alimentation.

Cette rencontre a été l’occasion pour les deux parties de souligner l’importance du partenariat maroco-allemand dans le secteur agricole. En effet, les relations de coopération du Maroc avec l’Allemagne sont en constante évolution.

Le Secrétaire d’Etat allemand a jugé dans ce sens que l’entretien est très constructif. Les deux ministres ont en effet dressé une vision fixant les axes de coopération a développer entre les deux pays pour les cinq années à venir et qui concernent particulièrement la formation, les coopératives et l’agriculture biologique. Ils ont également relevé la nécessité d’explorer les moyens de renforcer la présence des produits agricoles marocains sur le marché allemand.

À l’issue de cette rencontre, les deux responsables ont réaffirmé leur détermination à œuvrer à renforcer les relations entre les deux pays dans le secteur agricole au vu du grand potentiel de coopération restant à explorer.

Par ailleurs, Aziz Akhannouch s’est réuni avec Philippe Binard, Secrétaire Général de l’association européenne du commerce des fruits (European Fruit Trade Association) ainsi que Franz-Josef Holzenkamp, et Dr. Henning Ehlers, président et secrétaire général de l’association coopérative allemande Raiffeisen.

Ces entretiens ont constitué une occasion d’aborder les opportunités de partenariats et d’amélioration et approfondissement des échanges d’expertise dans le secteur agricole.

D’importantes rencontres ont également été tenues avec des acheteurs européens majeurs avec lesquels les opérateurs marocains ont pu discuter des opportunités de collaboration.

Pour rappel, le Maroc est représenté au Fruit Logistica de Berlin, avec une importante délégation de plus d’une quarantaine de coopératives, associations et fédérations du secteur des fruits et légumes.