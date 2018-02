Benslimane: des escrocs soutiraient jusqu’à 100.000 dhs à leurs victimes

Les deux prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et d’identifier toutes les autres personnes qui seraient impliquées dans ces actes d’escroquerie.

Les fouilles effectuées dans la voiture à bord de laquelle se trouvaient les deux mis en cause ont permis la saisie de plusieurs copies de papiers d’identité et d’attestations de scolarité des victimes potentielles, qui sont au nombre de 16 jusqu’à présent, ajoute la DGSN.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les deux mis en cause ont été interpellés par une patrouille de police au quartier Mohammadi à Benslimane après avoir été encerclés par un groupe d’individus qui les soupçonnent de les avoir arnaqués en leur proposant, pour eux ou pour des membres de leurs familles, des postes d’emploi dans les rangs des forces publiques, y compris la police, et ce en contrepartie de sommes d’argent allant de 20.000 à 100.000 dhs, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).