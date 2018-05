Benkirane: « j’ai donné des cours à des élèves de Descartes »

« Je me souviens que je donnais des cours de maths dès mon plus jeune âge, avant même d’avoir eu mon bac. Je donnais des cours à des élèves du lycée Descartes. J’avais deux marocains et une française. Je leur prenais 10 dirhams de l’heure », se souvient Benkirane. Le secret de son humour particulier, que l’opinion publique a découvert lorsqu’il était à la tête du gouvernement, son retour aux prières à la mosquée après un arrêt, le hasard qui l’a propulsé comme prêcheur au sein d’un lieu de culte de la capitale…Benkirane se confie.

