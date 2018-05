Benkirane fait des révélations sur la mort d’Abdellah Baha (VIDEO)

Rappelons que la disparition d’Abdallah Baha, « boîte noire » du PJD et bras droit de Benkirane, dans un accident ferroviaire, survenu le 7 décembre 2014, avait suscité interrogations et rumeurs sur les réseaux sociaux.

« La mort de Baha a été l’un des pires moments de ma vie. Le défunt était pour moi un cadeau tombé du ciel. Nous étions sur la même longueur d’onde. Dieu merci, j’ai pu traverser cette terrible épreuve. Sa disparition est étrange: Percuté par un train! C’est énigmatique, mais peut-être compréhensible. Il avait des problèmes d’audition et mettait une capuche à ce moment-là. Le défunt a été affecté par la mort de feu Ahmed Zaidi, et s’est rendu plusieurs fois sur le lieu de son décès. Il se demandait comment Zaidi a pu mourir », a-t-il déclaré, la voix brisée.