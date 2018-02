Béni Mellal: encerclés par la neige, ils lancent un cri de désespoir (VIDEO)

Accompagnés de leurs ânes et bétails, ils ont plié bagage et pris la route sans savoir où aller. Dans une vidéo qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, l’un des habitants a pointé du doigt le maire de la ville, l’accusant d’avoir maltraité et volé les habitants qui avaient manifesté, mi-janvier, devant la préfecture pour exiger l’intervention immédiate des autorités.

