Le bébé enlevé à Casablanca a été retrouvé!

En découvrant l’enlèvement, la mère a immédiatement alerté sa famille, l’informant que son nouveau-né a été enlevé. C’est la tante de celle-ci qui a pu décrire la kidnappeuse et c’est grâce à cette description que la police a réussi à interpeller la mise en cause, aux alentours de Dar Bouazza, sur la route d’El Jadida.

Pour rappel, la jeune femme qui a kidnappé une fille à l’hôpital Harouchi à Casablanca avait préparé un plan diabolique. Elle avait profité des heures de visite pour accéder à une salle où deux patientes étaient alitées, leur faisant croire qu’elle attendait sa belle-mère qui serait en train d’accoucher. Elle a discuté avec elles pendant plus de trente minutes et réussi à bien cacher son jeu.