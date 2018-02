BCIJ: Arrestation de trois éléments liés à Daech

L’opération de perquisition a permis la saisie d’un ensemble d’équipements électroniques, d’une “carte d’identité” délivrée a l’un des mis en cause par « la république fantoche », d’un uniforme militaire du soi-disant “polisario” et d’un drapeau symbolisant cette “entité fantoche”.

Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) a arrêté ce jeudi 15 février trois éléments dangereux ayant fait allégeance à la soi-disant organisation Etat-islamique, âgés de 24 à 30 ans, et qui s’activent dans les villes de Laâyoune, Salé et de Marrakech, indique un communiqué du ministère de l’intérieur.