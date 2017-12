Après plus d’un demi-siècle de bons et loyaux services, le wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, envisagerait de quitter le monde des banques pour s’offrir une retraite bien méritée.

D’après le journal Akhbar Al Yaoum, il a profité d’une conférence pour confier qu’il est temps de penser au repos après ses 55 ans d’activité où il a occupé plusieurs postes importants. « J’ai atteint un certain âge et je dois désormais prévoir de m’offrir un peu de repos. J’avoue que je n’y ai jamais pensé jusqu’à aujourd’hui ». Il a aussi expliqué que son seul objectif durant ces longues années de service était d’exceller dans son travail et d’être à la hauteur des espérances et a ajoute que seul le roi a le droit de nommer et de destituer. « Le jour où je quitterai le poste de wali, j’espère que je laisserai de bons souvenirs de mon passage », a-t-il souhaité en ajoutant que son départ pourrait se faire demain, en 2018 ou dans quelques années encore. …

Agé de 78 ans, Abdellatif Jouahri occupe depuis 2003 le poste de patron de Bank Al-Maghrib. Egalement politicien, il était ministre chargé de la Réforme des entreprises publiques en 1978, ministre des Finances entre 1981 et 1986, PDG de la BMCE entre 1986 et 1995 et PDG de la CIMR entre 2002 et 2003. Après un parcours aussi riche, le patron des banques a bien le droit à un repos du guerrier amplement mérité!

Noura Mounib