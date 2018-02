La baleine bleue frappe à Ben Guerir

« Le challenge de la baleine bleue », jeu morbide créé sur un réseau social russe sous le nom de « blue whale challenge », ne cesse de faire des victimes. Ainsi, les enfants et les adolescents sont poussés au suicide, partout de par le monde. Et ce phénomène macabre n’épargne pas non plus nos murs!

La dernière victime marocaine de la baleine bleue n’est autre qu’une lycéenne de Ben Guerir, rapporte le quotidien Assabah de ce week-end des 17 et 18 février. Et c’est grâce au directeur de son établissement scolaire que son cas a été décelé quand il a remarqué le dessin de la baleine bleue sur sa main, preuve que la jeune fille est sous l’influence de ce jeu macabre.

Le directeur a ainsi appris de la lycéenne qu’elle avait reçu à maintes reprises, par mail, des ordres de certains de ses contacts sur ce qu’elle devait exécuter. Et pour prouver sa bonne foi, elle devait tracer au rasoir le dessin de la baleine bleue sur une partie de son corps, sa main de préférence.

Selon ses propos, ajoute le journal, la jeune fille était si obnubilée, sans volonté aucune, quelle exécutait les directives de ses contacts et que le dessin lui a provoqué des blessures à la main. Le responsable pédagogique a alors pris contact avec le père de la lycéenne et a également alerté la police. Celle-ci s’est rendue au lycée et a entendu la jeune fille, comme le contenu de son éléphone a été étudié concernant l’application du jeu qu’elle avait récemment téléchargée, selon ce qu’elle avait avoué à ses parents.

La police a aussi fait appel à une ambulance afin que la lycéenne soit transférée à l’hôpital psychiatrque Assaada pour y recevoir les soins nécessaires du fait des blessures qu’elle s’était fait subir. Mais surtout pour être examinée par des spécialiste, vu son cas de dépendance à ce jeu morbide qui aurait pu la conduire au suicide si ce n’était l’intervention miraculeuse du direteur de son lycée.

Rappelons que » blue whale challenge » est un jeu de la mort dont les règles consistent à relever une série de défis sur Internet et dont le dernier est fatal. Se donner la mort!

Larbi Alaoui