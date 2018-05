Baghi Ntzewej: après les critiques, Nestlé Maroc réagit

Nestlé Maroc a rappelé, en parallèle, que la marque veille toujours à être au plus près des besoins et des attentes de ses clients au Maroc comme dans tous les pays où elle présente.

«NESTLE Maroc regrette sincèrement que la web série «Baghi Ntzewej» ait pu froisser, voire choquer un certain nombre de personnes. Telle n’était évidemment pas son intention. La marque en prend acte en décidant d’interrompre ce programme et remercie ses fidèles consommateurs de l’avoir aidé à prendre conscience de sa maladresse», peut-on lire dans le document publié sur sa page officielle.