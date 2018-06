Baccalauréat au Maroc: les sujets des épreuves ont encore fuité !

Les examens de la 2 ème année du baccalauréat ont commencé ce mardi 5 juin dans les différents lycées marocains et les sujets des épreuves d’arabe et de physiques ont déjà fuité, quelques minutes seulement après leur distribution en classe.

