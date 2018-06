Bab Sebta: un demi-million de DH enveloppé dans du papier journal

Et d’ajouter que l’argent saisi était enveloppé dans du papier journal et dissimulé dans les bagages de l’un des voyageurs qui était à bord d’une voiture de location au Maroc.

Les douaniers ont avorté, durant la nuit de samedi au dimanche, cette tentative de trafic de devises qui porte sur une somme de 170.000 dirhams émiratis, soit l’équivalent de 437.000 dirhams marocains, en plus de 11.000 euros (environ 104.000 dirhams) en possession d’un étranger qui s’apprêtait à quitter le territoire national sans respecter les procédures juridiques en vigueur et sans une autorisation préalable auprès des institutions financières compétentes, précise la même source.