Azilal: un malade mental sème la panique dans une école

Alertées, les autorités locales, la gendarmerie royale et la protection civile se sont immédiatement rendues sur les lieux du drame et ont réussi, avec l’aide des citoyens, à coincer le jeune homme à quelques mètres de l’école.

Selon Al Massae, le mis en cause a enlevé une enfant du CE1 de force et a menacé de la violer, la tuer et jeter son corps dans un fleuve à proximité du groupe scolaire.

Un homme souffrant de troubles mentaux a attaqué le 23 mai le groupe scolaire Amassine, dans la commune Arfala à Azilal. Il a insulté et menacé le staff professoral et les élèves.