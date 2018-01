Azilal: la vérité sur la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux

Les chemins menant à l’endroit où se trouvait la femme étant impraticables, en raison des chutes importantes de neige et des conditions météorologiques défavorables, il a fallu la transporter dans un autre lieu où l’attendait l’ambulance, « chose que certaines personnes, de mauvaise foi, ont exploitée pour filmer les faits et prétendre que la femme est décédée au moment de son évacuation au milieu de la neige », a précisé la province.

Pour éclairer l’opinion publique, les autorités locales de la province d’Azilal affirment que cet incident « remonte à la date du 18 janvier et concerne une femme enceinte au douar Akred Sdiden-Tighighit, commune de Zaouiat Ahansal, souffrant de problèmes de santé, et qui avait été transférée en ambulance à l’hôpital provincial d’Azilal, afin d’être prise en charge pour son accouchement dans des conditions normales ».

Dans une mise au point, la province d’Azilal indique que certaines pages sur Facebook ainsi que certains comptes sur le site Youtube ont relayé la vidéo, accompagnée de titres et de commentaires diffamatoires alléguant que cette femme serait décédée dans la région de Zaouiat Ahansal, suite aux mauvaises conditions météorologiques et à l’absence d’intervention des autorités.