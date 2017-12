Autoroutes du Maroc: voici les horaires à éviter avant les vacances

Dans un communiqué, la société explique que des flux importants sont prévus le vendredi 29 décembre entre 15h et 22h et samedi 30 décembre entre 9h et 13h. Elle ajoute que l’affluence se poursuivra également lundi 1 er janvier 2018, dernier jour de vacances.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK