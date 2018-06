Autoroutes: attention au trafic avant l’Aïd

La société chargée d’exploiter le réseau autoroutier national recommande ainsi à ses clients-usagers d’organiser au préalable leur voyage en téléchargeant l’application ADM TRAFIC et d’opter pour le choix du Tag Jawaz pour un passage plus fluide au niveau des gares.

ADM informe que l’ensemble du réseau autoroutier connaîtra un trafic important, surtout, le jeudi 14 courant entre 15h et 22h et le dimanche 17 juin qui coïncidera avec le jour du retour des vacances de l’Aïd, entre 16h et 22h.