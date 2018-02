Autoroute Casa-Rabat: quatre morts et six blessés dans un accident

L’accident s’est produit lorsque le conducteur d’une voiture légère a perdu le contrôle et percuté une autre voiture qui roulait dans le sens inverse, précise-t-on de même source. Les éléments de la protection civile sont intervenus pour apporter les premiers soins et évacuer les blessés vers le Centre hospitalier Universitaire Ibn Sina de Rabat.

Quatre personnes sont mortes et six autres ont été grièvement blessées dans un accident survenu vendredi soir sur l’autoroute Casablanca-Rabat, au niveau de la ville de Bouznika, indiquent les autorités de la province de Benslimane.