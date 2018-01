Autopsie: le décès de Hajar El Adlouni n’est pas lié à une intoxication

La jeune fille de 23 ans, qui vient de se marier, n’est finalement pas morte des suites d’une intoxication alimentaire, comme annoncé par la presse, mais par asphyxie de gaz. Farida Bouchta, directrice du centre médico-légal d’Arrahma, a déclaré au site «Febrayer» que les causes du décès ont été relevés avant même de l’autopsier à cause des marques constatés sur le corps de la victime.

