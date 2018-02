Au Maroc, les hommes aussi sont victimes de violence conjugale

D’autres encore font face à la violence psychologique comme les insultes et l’humiliation. Sans oublier la violence financière comme s’emparer des biens, d’argent et de papiers importants.

2500 Marocains ont été, en 2017, victimes de violence et ont décidé de l’annoncer au grand jour en contactant le réseau. Son président Abdelfettah Behjaji a affirmé au journal Al Massae que ces chiffres restent officieux, puisque la plupart des victimes font le choix de ne pas dénoncer leurs maux et préfèrent se vautrer dans le silence.