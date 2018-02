Au Maroc, les dentistes déclarent la guerre aux charlatans

Le communiqué rappelle enfin que les processus d’examen, de diagnostic, de prise des mesures et de mise de prothèses dentaires s’inscrivent dans les tâches confiées exclusivement aux médecins dentistes et qui ne peuvent, ainsi, être exercées que par une personne titulaire d’un doctorat en médecine dentaire inscrite au tableau de l’ONMD.

Il appelle également à prendre les mesures nécessaires afin de fermer définitivement les locaux destinés à cette pratique et à engager les poursuites judiciaires contre les contrevenants et punir tous ceux qui contribuent à toute violation des lois et règlements en vigueur.