Embuscades sur la rocade de Casablanca: plusieurs arrestations

Les risques pour les usagers de l’autoroute, les poids lourds en particulier, au niveau de la région Lahraouiyine à Casablanca, ont diminué après le démantèlement de la bande qui y sévissait. Mais la prudence reste de mise.

Selon le quotidien Assabah, une bande criminelle de six individus a transformé ce tronçon en véritable calvaire pour les chauffeurs de camions qui se dirigent, tôt le matin, aux marchés de gros des fruits, de légumes et de poissons. Les malfrats profitaient de cette activité matinale au niveau de la rocade pour mettre des troncs d’arbre sur la route. Les chauffeurs, piégés, s’arrêtaient pour ôter l’objet et c’est là que les six criminels passaient à l’acte en les dépossédant de leurs biens sous la menace d’armes blanches.

La police judiciaire a été alertée par les nombreuses plaintes déposées par les victimes, sans pouvoir mettre mettre la main sur les criminels, qui disparaissaient dans les douars avoisinant les lieux où ils commettaient leurs forfaits. Toutefois, c’est grâce à un agent d’autorité que ces actes criminels ont pris fin . Il était 3h du matin quand il surpris les membres du réseau criminel en train de mettre des troncs d’arbres sur la route.Il a aussitôt alerté les responsables de la commune et lles forces de l’ordre se sont immédiatement rendues à Lahraouiyine, réussissant à inculper quatre des six criminels après une course poursuite digne de films hollywoodiens.

Transférés au commissariat, les quatre individus, aux antécédents judiciaires avérés, ont reconnu les faits et affirmé qu’ils arrachaient les arbres d’un terrain à côté et se cachaient dans la pénombre en attendant que les chauffeurs piégés s’arrêtent. En plus de voler l’argent de leurs victimes, ils prenaient leurs marchandises, fruits, légumes et poissons, et les revendaient aux marchands ambulants de la région.

A la fin de l’enquête, les quatre mis en cause ont été transférés à la prison de Oukacha, à Casablanca, en attendant leur procès. Les deux autres membres de la bande sont toujours activement recherchés..

Noura Mounib