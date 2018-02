Atteinte aux mœurs dans une mosquée: la police donne sa version

Il a été également procédé à l’audition du président de l’association en charge du chantier et l’un des mécènes, dans l’attente de l’écoute des personnes mises en cause dans la plainte.

La préfecture de police donne sa version des faits et parle d’une plainte déposée, vendredi dernier, par le gardien du chantier, situé à l’avenue Bouregreg, pour « insulte, injure et menace » contre des maçons voulant passer la nuit dans les appartements annexes de la mosquée qui, une fois le chantier achevé, devront être régis par le système du Waqf.