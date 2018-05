Assilah: des voleurs de bétail pris en flagrant délit

La police d’Assilah, rattachée à la Préfecture de la sûreté nationale de Tanger, a réussi à mettre la main sur deux individus aux lourds casiers judiciaires qui ont été impliqués dans un vol de bétail. Un communiqué de la Sûreté nationale affirme que les mis en cause ont été surpris, en ville, en flagrant délit pendant qu’ils conduisaient des bêtes volées vers le souk hebdomadaire. L’opération d’identification, qui s’en est suivi, a révélé qu’ils étaient en possession d’armes blanches et qu’ils venaient à peine de perpétrer le vol. Les deux voleurs de bétail ont été placés en garde à vue en attendant d’être déférés devant la justice afin de répondre de leur délit. Ben Brahim

