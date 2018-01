Arrestation d’un Français d’origine algérienne recherché par Interpol

Le mis en cause a été placé en garde vue à la disposition de l’enquête, menée sous la supervision du parquet général compétent, pour déterminer les circonstances de sa possession de ces documents officiels et de leur utilisation, en attendant que la procédure de son extradition soit engagée.

La Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) est parvenue mercredi soir, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de surveillance du territoire (DGST), à arrêter un ressortissant français d’origine algérienne. Ceci, en application d’un mandat d’arrêt international émis à son encontre par un juge français pour son implication dans une affaire de tentative d’assistanat et de formation d’un réseau criminel s’activant dans le domaine de trafic de drogues et de stupéfiants, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).