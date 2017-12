Armement: le Maroc fait partie des trois principaux clients de l’Espagne

Selon un récent rapport du Secrétaire d’Etat au Commerce espagnol, intitulé « Exportations espagnoles des matériaux de défense, d’autres matériaux et de produits et technologies à double usage au cours du premier semestre de 2017 », l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis et le Maroc sont les trois premiers clients concernant l’achat de munitions espagnoles.

Tout d’abord, le rapport affirme que la valeur des exportations au niveau de l’armement réalisées durant le premier semestre, atteignent un total de 2.041,6 millions d’euros, un bond de 11,1% comparé à l’année dernière et durant la même période. La majeure partie des transactions ont été effectuées avec les pays de l’Union européenne et les pays membres de l’OTAN.

Toujours selon le rapport auquel a eu accès la chaîne espagnole SER, l’Arabie Saoudite a acheté plus de 66,4 millions d’euros en projectiles d’artilleries, de pièces de rechange pour des avions de transport et de combat. Les achats effectués par les Emirats Arabes Unis concernent principalement des obus de mortier, ainsi que des pièces de rechange pour des avions de transport et de combat pour une valeur de 37,9 millions d’euros.

En troisième position des exportations, concernant les munitions espagnoles, figure le Maroc avec une facture à hauteur de 14,8 millions d’euros, qui concerne principalement de l’artillerie.

En ce qui concerne l’équipement et le matériel de police et de sécurité, les exportations ont atteint un total de 5,8 millions d’euros, destinées principalement à Oman et la Tunisie, pour un montant de 4,4 millions d’euros et de 1,4 million d’euros respectivement.

Faiza Rhoul