Armement: le budget dépensé par le Maroc et l’Algérie (rapport)

Un rapport du ministère USA des Affaires étrangères, datant de décembre dernier, affirme que le budget alloué par le Maroc en achat et transport d’armement est de 2 milliards de dollars, soit environ 19 milliards de dirhams.

Et d’ajouter que la somme de 0,8 milliard de dollars a été consacrée à l’achat d’armes USA, 1,2 milliard d’armes de l’Union européenne, particulièrement de France. Ce qui fait un total de 2 milliards de dollars entre 2013 et 2015.

Notre voisin de l’Est a fait beaucoup mieux en la matière, toujours selon le rapport du ministère USA des Affaires étrangères. Ainsi, l’Algérie a consacré un budget de plus de 5,5 milliards de dollars entre 2013 et 2015 à l’achat d’armement. Ce montant est réparti comme suit: 1,8 milliard de dollars d’armes américaines, 0,7 milliard de dollars d’armes européennes et 2,7 milliards de dollars d’armes russes. La Chine n’est pas en reste non plus et a vendu à l’Algérie des armes de la valeur de 0,3 milliard de dollars.

L.A.