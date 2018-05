Armement: ce qu’a dépensé le Maroc en 2017

Le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) a publié le 3 mai les dépenses en matière d’armement de plusieurs pays en 2017, dont le Maroc.

On apprend ainsi que le royaume a dépensé 33,845 milliards de DH (3,4 milliards de dollars US) en 2017, contre 33,27 milliards en 2016. L’Algérie, pour sa part, a dépensé plus de 9,6 milliards de dollars, devançant largement le Maroc. L’Espagne, elle, dépasse les deux pays en dépendant plus de 15,686 milliards de dollars, contre 14,014 milliards en 2016.

L’Institut précise également que les Etats Unis ont dépensé 610 milliards de dollars, la Chine 228 milliards, l’Arabie Saoudite 69,4 milliards, la Russie 66,3 milliards, l’Inde 63,9 milliards et la Corée du Sud 39,2 milliards.

Au total, les dépenses militaires mondiales ont atteint 1.739 milliards de dollars en 2017, réalisant une légère augmentation (1,1%) par rapport à 2016.

N.M.