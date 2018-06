Après les menaces de Trump, les alliés du Maroc réagissent 

« Les esclaves venus d’Afrique par le passé ont également aidé les Etats-Unis à se développer. À travers ce message, la FDFA espère qu’une victoire du Maroc puisse aider la professionnalisation du football en Afrique. « Les jeunes n’auront plus besoin d’aller chercher ailleurs ce qu’ils pourront trouver sur leur continent… voter pour le Maroc et l’Afrique n’est pas voter contre les intérêts des Etats-Unis », lance le président de la fondation, le Béninois Christian Lagnidé.

« Cher président, vous avez promu United 2026 et exigé la reconnaissance de ceux que vous aidez, vous avez raison. Cependant, avec Maroc 2026, ce sont plus d’un million de jeunes qui n’iront plus chercher hors de l’Afrique le rêve auquel ils ont droit. Restez visionnaire. Gagnons ensemble », peut-on lire.

Les menaces de Trump envers les pays qui soutiennent le Maroc pour la candidature au Mondial 2026 sont toujours d’actualité. Le Royaume devient encore plus inquiétant pour United étant donné que son dossier de candidature a été validé par la Task Force. Et selon de nombreux spécialistes, le match est très serré entre les deux candidatures.