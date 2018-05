Après les menaces, El Othmani envoie un message aux boycotteurs (VIDEO)

S’exprimant lundi lors de la session mensuelle consacrée à la politique générale à la Chambre des représentants, Saâd-Eddine El Othmani a profité de l’occasion pour adresser un message aux usagers des réseaux sociaux, les qualifiant de « jeunes de Facebook ».

Le Chef du gouvernement a dit comprendre les préoccupations de ces jeunes, en faisant allusion à la campagne de boycott de certains produits de consommation lancée récemment sur les réseaux sociaux.

El Othmani a par ailleurs indiqué que les critiques qui lui ont été adressées sont justifiées. « Toute observation, même négative, est la bienvenue », a-t-il noté.

Et d’affirmer que le gouvernement et ces jeunes partagent les mêmes soucis, ceux de la lutte contre l’économie de rente et la corruption.

S.L.